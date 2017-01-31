林全萬和宮參拜 林佳龍：財神爺來了

31日是大年初四，行政院長林全(中)下午到台中萬和宮、文昌公廟參拜、發紅包福袋，台中市長林佳龍(右)指出，林全上任後已核定台中市五大建設，他直呼「財神爺來了！」中央社記者趙麗妍攝 106年1月31日

今天是大年初四，行政院長林全下午來到台中萬和宮、文昌公廟參拜，發紅包福袋，台中市長林佳龍指出，林全上任後已核定台中市五大建設，他直呼「財神爺來了！」

媒體現場詢問，今年多家廟宇抽出的國運籤都是「凶中帶吉」，林佳龍表示，大家都想抽到好籤，「盡其在我，全力以赴！」

林全在林佳龍、立委張廖萬堅、台中市議員何文海、張耀中、前台中市長張溫鷹等人的陪同下，下午來到萬和宮參拜，並發送紅包福袋給現場民眾。

林佳龍感謝林全自上任後對台中市政府建設的支持，他稱讚林全是「十全十美」，林全在去年520上任後已核定台中市五大建設，是「五福臨門」！

林全表示，台中市萬和宮是擁有悠久歷史的宮廟，萬和宮是地方民眾很重要的信仰中心，對地方的關懷、對人民的照顧，廟方都很重視，是座重要的地方廟宇。

林全指出，大年初四正好是接神的日子，他為社會大眾祈福，希望大眾一切平安，祝福社會祥和、國運昌隆。

為領取紅包福袋，不少民眾早早來到萬和宮廟門前排隊，家住台中西區的邱創文中午就來排隊，他說，他昨天清晨6時就到豐原慈濟宮排隊，要領總統蔡英文的紅包福袋，他說，「今年總統、行政院長、市長的紅包福袋他都收集完畢了，福氣全進袋！」1060131

(中央社)