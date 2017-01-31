外交官嗆移民令 白宮：不換腦袋就走人
美國國務院官員今天傳閱1份批評總統川普（Donald Trump）移民行政命令的備忘錄草稿，引來白宮反脣相譏，怒斥外交官們應該「換換腦袋，要不大可走人」。
路透社報導，川普27日發布命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門移民，並暫停收容難民。命令下達後邊界和海關亂象橫生，美國幾大機場抗議事件頻傳，以致移民官執行命令時困難重重。
這份備忘錄是透過國務院的「異見具申管道」提出，主張川普這項政策會導致反效果，還會傷害美國的海外形象。
路透社看到的備忘錄寫道：「此禁令不會終結美國的恐怖攻擊，反而會讓美國失去國際友好，經濟受到威脅。」
備忘錄還寫道，川普的政策會使得美國和相關國家的關係變糟，煽動反美情緒，也會影響想因醫療照護等人道理由造訪美國者。
「更有甚者，這樣的政策和美國一視同仁、公平競爭、溫暖歡迎外國遊客和移民的核心價值背道而馳。」
白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，他知道有這份備忘錄，還說媒體有關川普行政命令的報導「小題大做，誇大其詞」。
他在每日例行簡報中告訴記者：「這些職業官僚對此有意見？我想，他們應該換換腦袋，要不大可走人。」1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。