外交官嗆移民令 白宮：不換腦袋就走人

我要評比

美國國務院官員今天傳閱1份批評總統川普（Donald Trump）移民行政命令的備忘錄草稿，引來白宮反脣相譏，怒斥外交官們應該「換換腦袋，要不大可走人」。

路透社報導，川普27日發布命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞、葉門移民，並暫停收容難民。命令下達後邊界和海關亂象橫生，美國幾大機場抗議事件頻傳，以致移民官執行命令時困難重重。

這份備忘錄是透過國務院的「異見具申管道」提出，主張川普這項政策會導致反效果，還會傷害美國的海外形象。

路透社看到的備忘錄寫道：「此禁令不會終結美國的恐怖攻擊，反而會讓美國失去國際友好，經濟受到威脅。」

備忘錄還寫道，川普的政策會使得美國和相關國家的關係變糟，煽動反美情緒，也會影響想因醫療照護等人道理由造訪美國者。

「更有甚者，這樣的政策和美國一視同仁、公平競爭、溫暖歡迎外國遊客和移民的核心價值背道而馳。」

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，他知道有這份備忘錄，還說媒體有關川普行政命令的報導「小題大做，誇大其詞」。

他在每日例行簡報中告訴記者：「這些職業官僚對此有意見？我想，他們應該換換腦袋，要不大可走人。」1060131

(中央社)