港銅鑼灣事件重演？陸富商否認被綁架

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中國大陸富商肖（蕭）建華今天發表聲明，強調自己「不存在被綁架回內地（大陸）的情況」。

海外媒體昨天報導，具有香港永久居民身分的蕭建華於1月27日深夜在香港被數十名大陸公安及國安人員拘捕並帶返大陸，這引起外界關注大陸公安在香港執法的問題。

蕭建華昨天已透過旗下的明天控股有限公司發表聲明，指他正在「國外養病」，目前一切安好。

新浪財經報導，他在聲明中說，目前正在「國外治療」，待療程結束後，近期將很快與媒體見面。

聲明共有4點，其餘3點是：

－「中國政府是文明法治的政府，大家不要誤解！本人不存在被綁架回內地的情況。」

－「本人是愛國華僑，一向愛黨愛國，從未參與任何有損國家利益和政府形象的事情，更未支援任何反對勢力和組織。」

－「本人為加拿大公民，也是香港永久居民，受加拿大領事保護，也受香港法律保護，本人還持有外交護照享有外交保護權。所以請各界放心！」

香港警方今天就有關報導回應外界查詢時證實，28日接獲一宗有關在港的大陸人士的求警協助個案，但事主家人其後銷案。

警方經初步調查，證實事主於27日經由香港其中一個出入境管制口岸返回大陸。

香港保安局方面重申，不容許香港以外的執法機構在港執法。

網上資料顯示，蕭建華是明天控股的負責人；明天控股成立於1999年，是大陸最早從事股權投資的公司之一，也是大陸投資行業的骨幹力量。

紐約時報中文網曾報導，蕭建華政商關係綿密，旗下公司曾收購中共總書記習近平姊姊和姊夫持有的投資公司股份，也曾透過交易幫助前中共政治局常委賈慶林的女婿所經營的企業。

蕭建華在港失聯一事，令人想起香港銅鑼灣書店事件。

2015年底，銅鑼灣書店5名股東或店員相繼失聯，其後證實在泰國或在大陸被捕。起初事件還未受媒體關注，直到股東之一的李波失聯後，才引起很大回響。

外界對「李波事件」反應強烈，是因為李波是香港永久居民，卻在香港失聯，而且未經正常途徑─海關─進入大陸，其後卻在大陸出現。

因此，有人質疑他被人非法綁架到大陸。

相對於李波，這次香港警方證實蕭建華以正常途徑進入大陸，但他是自願或被逼，則不得而知。1060131

(中央社)