總鋪師轉行 果雕高手變製茶常勝軍
石碇茶農葉文鵬曾是阿基師徒弟，在蔬果雕領域有著一片天，從小一心想逃離家出外闖蕩的他，28歲那年不忍年邁家人辛勞與延續家業的使命感，決定返鄉做茶，也不辱使命多次在茶評鑑獲得佳績，去年更一舉獲得2項大獎，擦亮製茶第三代的招牌。
今年50歲的葉文鵬是製茶第三代，因熱愛攝影與運動，黝黑膚色讓他有了個「小黑」的外號，回想兒時總是被茶園辛勞農務佔滿，每到產季，全家忙得沒日沒夜，加上早年幾乎是手工製茶，手指上大大小小傷口沒停過，讓他打從心底不喜歡做茶。
葉文鵬說，國中畢業後決定轉換跑道，到台北國賓飯店學廚藝，第一次看見蔬果雕，心中滿是讚嘆與崇敬，後來很幸運的有機會向鄭衍基師父學習，琢磨自己的果雕技術。
「有時候不得不相信命運自有安排！」葉文鵬說，看到家人用心維繫家業令他相當不捨，28歲那年他竟然下定決心回鄉展開以前最排斥的製茶生活，以兒時做茶經驗為基礎，並虛心向在地茶師傅請教，漸漸磨出屬於自己的製茶技術。
2013年起葉文鵬連續3年獲得石碇區冬茶評鑑特等獎，2016年更在市級評鑑嶄露頭角，奪下冬茶「頭等三」及「頭等五」獎項。石碇區農會總幹事王瑞琦表示，小黑夫妻倆做事認真、待人和氣，受當地農友及消費者歡迎，有機會到石碇一趟可走訪農友茶園，品嘗石碇在地茶的好滋味。
(中時)
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