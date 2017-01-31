川普撤換移民暨海關執法局代理局長

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美國國土安全部指出，總統川普（Donald Trump）今天任命霍曼為移民暨海關執法局代理局長。國土安全部部長凱利說，霍曼「將展現強有力且有效率的領導」。

路透社報導，凱利（John Kelly）聲明，霍曼（Thomas Homan）曾任移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）執法及遣返作業處執行長，自2013年起領導該機構逮捕和遣返無證移民的工作。

霍曼取代拉格斯戴爾（Daniel Ragsdale）成為代理局長。移民暨海關執法局推文說，任職該局4年的拉格斯戴爾保留副局長職務。

凱利未說明代理局長遭撤換原因，僅表示霍曼「將繼續為移民暨海關執法局上上下下，展現強有力且有效率的領導風格」。（譯者：中央社何宏儒）1060131

(中央社)