國際司法界致習公開信 籲尊重律師人權
29位歐美司法界知名人士日前聯名致公開信給中國大陸國家主席習近平，敦促大陸釋放被逮捕和拘押的律師、尊重人權與法治。
大陸在2015年7月對多名維權律師及其家人、律師事務所工作人員等展開大規模的約談、逮捕、審訊與拘押，據信受牽連人士超過300名。
美國之音報導，這封公開信23日首次刊登在英國衛報，內容譴責大陸當局侵犯這些律師的人權，包括將他們單獨拘押、實施生理和心理上的暴力、不允許會見律師或聘請自己選擇的辯護律師等。
信中還批評大陸當局強迫被拘押者進行書面、口頭或電視認罪，並且對當局騷擾家屬的做法表示關切。
公開信提到了江天勇、謝陽、李和平和王全璋等仍被拘押的維權律師，他們遭受到暴打、電擊、剝奪飲食睡眠等各種酷刑。
公開信敦促中國領導人習近平公開被非法拘押的律師的下落，以公正的方式為他們提供辯護律師，並且確保他們不會遭受酷刑。
美國之音引述美國律師基金會執行主任梅羅特拉（Ajay Mehrotra）說，這封公開信目的有二，一是讓全球關注中國大陸人權律師的遭遇，二是試圖讓大陸政府做出改變，尊重法治。1060131
(中央社)
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