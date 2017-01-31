蔡依林躺沙發練腹肌 臉書影片秀祕訣
歌手蔡依林今天在臉書上傳影片教「沙發馬鈴薯」躺在沙發練腹肌，祕訣是看見什麼就用雙腳夾起來，從輕薄iPad到9公斤重的愛犬「屋虎」。
擁有好身材的蔡依林（Jolin）中午在社群網站臉書（facebook）貼出影片，傳授躺在沙發練腹肌祕訣，她說，有人問「姐，沙發馬鈴薯怎麼練腹肌？」祕訣是「躺在沙發上看見什麼就夾！起！來！」
蔡依林影片有4分格，從輕薄iPad、蓬鬆枕頭，再到電動按摩靠枕，最終是「抬舉9公斤重皮熊」，原來是指愛犬「屋虎」，影片中蔡依林伸腳想夾「屋虎」，「屋虎」迅速掙脫落跑，最後是笑場結束。
影片上傳3小時，已有21萬次觀看，粉絲紛紛留言直呼好可愛，被「屋虎」落跑模樣逗笑；不過，也有人說「屋虎」好可憐，應該被嚇到了。1060131
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。