蔡依林躺沙發練腹肌 臉書影片秀祕訣

歌手蔡依林今天在臉書上傳影片教「沙發馬鈴薯」躺在沙發練腹肌，祕訣是看見什麼就用雙腳夾起來，從輕薄iPad到9公斤重的愛犬「屋虎」。

擁有好身材的蔡依林（Jolin）中午在社群網站臉書（facebook）貼出影片，傳授躺在沙發練腹肌祕訣，她說，有人問「姐，沙發馬鈴薯怎麼練腹肌？」祕訣是「躺在沙發上看見什麼就夾！起！來！」

蔡依林影片有4分格，從輕薄iPad、蓬鬆枕頭，再到電動按摩靠枕，最終是「抬舉9公斤重皮熊」，原來是指愛犬「屋虎」，影片中蔡依林伸腳想夾「屋虎」，「屋虎」迅速掙脫落跑，最後是笑場結束。

影片上傳3小時，已有21萬次觀看，粉絲紛紛留言直呼好可愛，被「屋虎」落跑模樣逗笑；不過，也有人說「屋虎」好可憐，應該被嚇到了。1060131

(中央社)