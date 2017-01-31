驚險一瞬間 鐵路警助阿嬤推攤車過平交道

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基隆1名阿嬤昨天推著攤車行經平交道時，因路面顛簸，阿嬤只能緩步行進，眼看遮斷桿就快放下，幸虧員警即時上前幫忙推車，不到10秒後火車經過，化解一場危機。

基隆市74歲的曾姓阿嬤，昨天下午5時多推著攤車準備回家，行經成功路平交道時，因攤車堆滿水果沉重，加上當時下雨路滑，且平交道有高低落差路面顛簸，行動不便的曾姓阿嬤只能緩慢推著攤車。

眼看2194車次開往基隆的區間車就要經過平交道，攤車後方又跟著數輛轎車，鐵路警察局七堵派出所警員顏黃佐擔心阿嬤安危，立刻上前幫忙將攤車推離平交道，不到10秒後，平交道警示燈響起，遮斷桿也跟著放下，幸虧員警及時伸出援手，避免憾事發生。

曾姓阿嬤表示，因為家裡收入不穩，必須扛起家中經濟重擔，才會在年初三推著攤車到處賣水果，非常感謝鐵路警察的幫忙，讓她能平安返家。1060131

(中央社)