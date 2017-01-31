美司法部高層槓上白宮 前例屈指可數

美國前代理司法部長葉茨（Sally Yates）因拒絕為總統川普引發爭議的移民禁令辯護而遭革職。綜觀美國史，司法部高層官員公開與白宮決裂的前例屈指可數。

根據路透社，最知名例子是1973年，時任司法部長的李察遜（Elliot Richardson）和他的副手寧願辭職，也不願遵從總統尼克森（Richard Nixon）指示，開除1名調查水門案（Watergate）醜聞的特檢。

這起事件被稱為「週六夜大屠殺」（Saturday Night Massacre），不僅是一場公關災難，也被視為尼克森政府一個轉捩點。

葉茨罕見地槓上白宮，再度顯示川普的移民禁令發展有多倉促，而現在執行上面有難色的單位事前也沒有好好檢視。

川普27日簽署行政命令，暫時禁止來自7個穆斯林國家的公民入境，白宮表示，重要政府官員在川普簽令前曾獲簡報，但其中鮮少協調或協商，造成混亂。多數國務院官員是從媒體報導中知道此事。

法新社等媒體以「週一夜大屠殺」形容川普這次「開鍘」行動，川普的憤怒反應恐有持久的政治影響，尤其會讓司法部長人選塞申斯（Jeff Sessions）獲國會確認之路更加複雜。

塞申斯今天將面臨聯邦參議院司法委員會（SenateJudiciary Committee）表決，之後必須獲得參議院全院批准才能任職。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，葉茨遭開除事件，凸顯司法部長在白宮違法時挺身而出的重要性。（譯者：中央社盧映孜）1060131

(中央社)