陸疑跨境執法 港政黨要求調查富商事件
對於外傳具香港永久居民身分的中國大陸富商肖（蕭）建華被中國大陸公安在港帶走一事，香港公民黨要求當局調查事件。
官方香港電台引述公民黨立法會議員楊岳橋說，事件令人擔心，他認為與「銅鑼灣書店事件」非常類似。
他說，律政司和保安局有責任徹查事件，了解來龍去脈後公開交代蕭建華是否自願離境，過程中有沒有人使用武力。
民主建港協進聯盟的立法會議員張國鈞希望特別行政區政府調查清楚，並核實傳聞是否準確，以釋除社會疑慮。
民建聯立法會議員蔣麗芸則說，蕭建華有出境香港的紀錄，這代表他是自願返回大陸的，暫時不認為事情屬於跨境執法。
海外媒體昨天報導，蕭建華於27日被大陸公安帶到大陸，香港警方回應報導時，不具名地表示有蕭建華經海關口岸出境的紀錄。
蕭建華今天下午透過公司發表聲明，表示在「國外養病」，「不存在被綁架回內地的情況」。
「銅鑼灣書店事件」於2015年底發生，當時引起關注的焦點是股東之一的李波在港失聯，其後證實在大陸被扣押，協助調查。
由於當時港方沒有李波的出境紀錄，因此，社會上普遍懷疑李波是被脅持回大陸的，可能涉及大陸公安在港執法。1060131
(中央社)
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