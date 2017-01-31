美防長訪韓 韓政府提醒媒體別叫他瘋狗

我要評比

南韓國防部官員今天提醒媒體，基於對盟國部長禮遇，不要稱美國國防部長馬提斯為「瘋狗」（Mad Dog）。據說，馬提斯也請美國總統川普不要使用這一綽號。

馬提斯（James Mattis）將於2月2日訪問南韓，2月3日將與南韓國防部長韓民求會談。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，退休的美國海軍陸戰隊4星上將馬提斯屬於鷹派，綽號「瘋狗」。

南韓國防部相關官員表示，作為對盟國部長的禮遇，希望媒體盡量避免稱呼馬提斯的綽號「瘋狗」，同時也強調，美國沒有正式提出要求。

報導指出，被問及馬提斯為何被稱為「瘋狗」，南韓國防部官員說，因為他做事細心周到，談話風格直率強硬，且堅持目標不放棄。1060131

(中央社)