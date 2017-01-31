屏東城隍廟發5000份發財金 人龍綿延2公里
初四迎財神，屏東都城隍廟財神殿準備了5000份發財金給民眾，排隊人龍綿延2公里，有人凌晨2點就來排隊；不過人潮實在太多，還是有人拿不到，廟方決定明年加碼到1萬份。縣長潘孟安也帶著發財金到觀光夜市發放，希望帶動屏東觀光。
屏東都城隍廟位於屏東市中心，信徒有疑難雜症都會到廟裡求解，香火鼎盛。廟內也有供奉五路財神爺的財神殿，傳統中初四是財神下凡的日子，這幾年廟方初四都會發放發財金，讓民眾當錢母錢滾錢，年年吸引大批人潮前來排隊。
9點吉時一到，廟方迎接財神下凡，並開始發發財金。搶到頭香的劉小姐開心地說，凌晨2點就來排隊，雖然天氣很冷，但總算搶到頭香，「今年要發財啦！」廟方也準備財神爺特別禮物給前10名的民眾。
拿到發財金的民眾，馬上抱財神爺並過爐參拜，希望一整年財運旺旺。因民眾太過踴躍，排隊人龍綿延2公里，不過最後還是有人拿不到。廟主委王家銘說，去年準備2000多份被索取一空，今年加碼至5000份，沒想到還是不夠，明年會準備1萬份。
縣長潘孟安也帶著發財金，到附近的屏東觀光夜市發給攤商及民眾，希望攤商新的一年都能生意旺旺發大財，帶動屏東觀光。他說，鐵路高架化後將可規畫更多停車空間，觀光夜市能有更蓬勃的發展，未來也會有整體規畫，吸引更多遊客到屏東。
(中時)
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