忠孝橋下驚見腐屍裝黑袋 經查原來是狗屍

狗狗屍體被裝在黑色塑膠袋內並露出大腿。（葉書宏翻攝）

警消將狗屍打撈上岸。（葉書宏翻攝）

新北市消防局今下午3時許獲報，三重忠孝橋下疑似發現一具浮屍，屍體裝在黑色塑膠袋內露出大腿，消防人員出動橡皮艇將屍體打撈上岸，由於屍體被塑膠袋包裹，警消擔心是凶殺案件，大陣仗前往調查，經打開塑膠袋一看，原來是狗的屍體，虛驚一場。

動保處長陳淵泉指出，犬貓還有生命時，若遭遺棄則違反《動保法》相關規定，若已失去生命遭丟入水中，則可以依違反《廢棄物清理法》告發。

(中時)