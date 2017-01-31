通緝犯小吃部逍遙過年 遭警臨檢就逮

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高市陳姓通緝犯(右)在小吃部逍遙過年，被警方查獲乖乖就逮。(郭韋綺翻攝)

高市37歲陳姓通緝犯，小年夜(26日)與友人在岡山區嘉興東路小吃部喝酒唱歌吃尾牙，警方臨檢時，陳嫌為躲避查緝，竟裝成智障，友人也一旁瞎幫腔，員警覺得可疑，查出陳原來是酒駕肇逃的遭通犯，識破他身分，陳嫌立刻「恢復正常」坦承遭通緝。

警方盤查時，問及陳嫌的姓名，一開始陳嫌推辭未帶證件，身分證字號也不記得，更扯是，連自己叫什麼名字都忘了，友人還幫腔跟警察說：「阿sir，他以前讀啟智班。」

壽天派出所長黃少軒覺得有異，要求返所查證身分，陳見無法隱瞞下去，只好坦承通緝身分。

警方調查，陳嫌有毒品、強盜等多項前科，民國90年間開設食品加工廠，不好好經營，竟開地下錢莊、強買漁獲、暴力討債及賭博樣樣來，96年時遭檢警逮捕，依強盜等罪嫌判處7年有期徒刑。

民國101年假釋出獄，又酒駕肇事，遭通緝而潛逃迄今，雖然陳嫌苦苦哀求警方讓他回家吃完團圓飯，今(31)依法將他移送橋頭地檢署歸案。

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(中時)