金門公益園遊會 溫馨熱鬧又好玩
金門縣府今（31）日在社會福利館廣場舉辦「金雞報喜‧集福金門」園遊會，有地方風味美食、遊戲和民俗才藝表演外，還有集福卡摸彩活動，現場氣氛熱鬧滾滾。縣長陳福海也出席與鄉親同樂，共度喜洋洋春節假期。
在北門醒獅團祥獅獻瑞揭開序幕後，陳福海率同縣府團隊上台向鄉親拜年，強調金門的社會福利獨步全國，對於弱勢團體的照顧更是不遺餘力，未來將持續投入兒婦、銀髮、身障及弱勢族群的社會福利工作，讓鄉親感受到真正的幸福。
這項運用公益彩券盈餘分配款，並結合各社區發展協會、社區照顧關懷據點、社會福利團體與機構推出的活動，除邀請民間單位設置風味美食、遊戲及宣導攤位外，也有社區發展協會、舞蹈團體與街頭藝人民俗才藝表演及集福卡摸彩，節目精采豐富，好吃又好玩。
縣府社會處特別提供園遊券給低收入戶、中低收入戶、新住民家庭及社會福利機構院民，鼓勵他們走出戶外參與社會，感受社會各界帶來的溫暖與關懷，活動至下午4時圓滿結束。
縣府指出，此次集福卡摸彩共有180幾個獎項，抽獎結果日內公布於金門日報，每人限得獎1次，重複中獎由中獎人自選1項，未領獎即捐贈公益團體。
(中時)
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