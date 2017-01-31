大港花火觀光商機大 高雄交通旅運爆量

高雄燈會大港花火昨晚璀璨登場，點亮高雄觀光商機，也帶來交通旅運爆量，高市府今天說，大港花火現場觀覽人數至少20萬人，初步估計可創造上億商機。

高雄捷運昨天單日全線總運量36萬5539人次，刷新高捷營運至今春節單日最高運量記錄，也是高捷營運以來單日第3高，前兩名均是跨年夜，大港花火為新春假期創造的觀光人潮可見一斑。

高捷運量爆量，緊鄰高捷草衙站的大魯閣草衙道樂園也受惠；業者說，昨天來客數15萬人次，超過初一及初二的單日來客12萬人次，昨天園內各餐廳人滿為患，用餐尖峰時間，甚至有人要排2、3小時，園內鈴鹿賽道樂園，昨天也逾5萬6000人次，是開園以來人潮最多的一天。

另外，鼓山往旗津輪渡站輸運人數昨天也約有4萬人次。其中傍晚6時至晚上10時約佔1萬人次，創下近3年旗津渡輪單日運量高點，對旗津觀光助益甚大。

高市文化局文化遊艇船隊昨天推出限量花火船班，以豪華遊艇搭載乘客從海上近距離觀賞港灣煙火水火一色的絢爛美景，文化局說，昨晚首發船班100多人大爆滿，佳評如潮。

市府表示，大港花火因施放規模浩大，市區皆有機會看到，相較於過去愛河煙火秀，可見範圍更廣，受惠飯店業者規模更甚以往，因此市區飯店住房率也大增。

市府並出動6台空拍機，在高雄款臉書線上全程直播大港花火，總計有17萬人次瀏覽影片，觸及人數達80萬人，最高同時在線人數超過6000人，刷新市府現場直播點閱紀錄。1060131

(中央社)