海巡春節不打烊 不畏惡劣海象堅守崗位

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為杜絕烏坵海域陸船違法炸魚行為，淨空中部海域陸船越界捕魚，海巡署海洋巡防總局部署規劃巡防艦艇勤務，春節期間不打烊，堅守崗位守護海疆，保護漁業資源。

第三海巡隊PP10031艇、PP10035艇及PP10060艇及中部地區機動海巡隊金門艦、直屬船隊巡護八號於春節期間勤務不中斷，以優勢艦艇能量採勤務交接方式於烏坵周邊海域進行威力掃蕩，遏阻陸船越界作業及炸魚情事。

金門艦艦長江東興有感於天候不佳、運補不易、島孤人不孤，派員登島慰問當地派出所及安檢所值勤同仁辛勞並致贈蔬果，補充島上新鮮食材，讓鄉民倍感溫馨。

烏坵鄉代會表示，今年迄今無炸魚情事發生，感謝海巡弟兄犧牲假期、堅守崗位，讓烏坵鄉民能有個平安寧靜的新年。1060131

(中央社)