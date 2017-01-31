疑施放爆竹不慎 鶯歌鳳鳴重劃區空地起火

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鶯歌鳳鳴重劃區鳳鳴路與鳳福路空地雜草昨晚7時許起火，火勢猛烈，燃燒面積約300平方公尺，警消花了20分鐘才將現場火勢完全撲滅，幸無人傷亡，警消初步調查疑是民眾違法施放爆竹釀成火警。

消防局表示，過年期間已發生6起疑因違法施放爆竹引發的火警，提醒民眾燃放爆竹須到法定開放的河濱高灘地等區域，否則將會開罰。

(中時)