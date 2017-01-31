林全到西螺福興宮發紅包 500個不夠發

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林全虔誠供花（周麗蘭攝）

盆花沒黏緊，差點從林全手上滑脫（周麗蘭攝）

立委劉建國與福興宮董事長楊文鐘箭步上前搶救成功。（周麗蘭攝）

西螺福興宮首次有行政院長發紅包，人潮擠得水洩不通，林全也顯得十分開心。（周麗蘭攝）

林全在西螺福興宮發紅包，一名小女孩祝他新年快樂，他豎起拇指感謝。（周麗蘭攝）

行政院長林全今天到西螺鎮福興宮參拜發紅包，他表示農曆初四是迎神日子，他虔誠祈求社會大眾平安、國家一切順利。雲林縣首次主辦的台灣燈會元宵節將登場他也高喊「雲林加油！雲林會辦得很棒。」

林全穿著套頭毛衣裝束隨和，民眾爭相與他握手，他顯得開心。林全供花時，盆花與托盤疑似沒黏好，一彎腰盆花差點滑手，引起小騷動，所幸立委劉建國與福興宮董事長楊文鐘箭步上前搶救成功。

福興宮首次有行政院長蒞臨發新春紅包，人龍綿延數百公尺，500個紅包不夠發，加碼150個還是不夠。

林全致詞表示，初四是迎神日子，他以虔誠之心為社會大眾平安祈福、為社會祥和祈福，希望國家一切順利。

(中時)