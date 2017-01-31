鄭達鴻再征經典賽 「老大哥」仍會被虧

鄭達鴻是中華隊28人名單中最年長球員。（資料照，黃國峰攝）

曾是2013年經典賽中華隊一員，剛滿36歲的中信兄弟捕手鄭達鴻，今年將再度披上中華隊戰袍出征經典賽，這次他也成了全隊最「年長」球員，他笑說：「歲月不饒人。」但即使身為老大哥，和年輕球員相處也沒什麼距離。

不像「嘟嘟」潘威倫、「大師兄」林智勝從年輕時就是國家隊常客，鄭達鴻的國手之路開始得較晚，今年再入選經典賽中華隊，並進入28人名單，他也成了全隊年紀最大的球員，林智勝次之，潘威倫排第3。

鄭達鴻與中華隊年紀最輕的陳韻文相差15歲，隊上還有多名一同集訓的業餘小將，鄭達鴻笑說：「就是順其自然地和大家打成一片，他們都不認為我年紀大，也常常會虧我。」與年輕球員的互動，他也在母隊就已經很習慣，鄭達鴻透露：「陳子豪跟我姪子同屆，他都叫我舅舅，還有像陳琥(18歲)，他爸爸還是我國中教練。」

第2度出征經典賽，鄭達鴻提到：「這次感覺比較自在，不像第1次有點綁手綁腳的。」他認為，目前自己的訓練已差不多可以進入比賽狀態，但還是要藉由實戰來適應臨場狀況。中華隊接下來將展開移地訓練和練習賽，鄭達鴻說：「就是儘量不要受傷，把自己身體狀況調整到最好，不要太急。」

(中時電子報)