向詐團宣戰 中市警通緝專刊追捕
近年來詐騙案件層出不窮，詐騙手法也不斷翻新，台中市政府警察局今天正式向詐欺集團宣戰，在各轄區內全數ATM張貼查緝中或檢舉車手專刊，讓詐欺車手無所遁形成為「全民公敵」，藉由警民合作力量全力圍剿詐欺集團。
刑事警察大隊經濟組表示，目前詐欺車手大多利用大型購物中心、百貨公司、超商等處ATM提領詐欺贓款，歹徒因公共場所人潮眾多也較容易掩人耳目，躲避查緝，對被害人進行詐騙操作提款，警方加強編排勤務，在車手常出沒的熱點區域盤查、巡邏和埋伏。
警方也提醒民眾，一旦發現ATM提領人有「年紀輕」、「多次進出超商提款」、「戴口罩、安全帽」、「全身穿著名牌」、「提款時遮遮掩掩、左顧右盼」等疑似車手特徵時，立刻通報警方到場查緝；若接到類似詐騙電話，不要跟隨歹徒指示操作，以免掉入陷阱；可撥165防詐騙專線電話詢問，警方將派員服務。
(中時)
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