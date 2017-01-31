貝克漢勇認婚姻中犯錯 維多利亞po照：我們愛你
41歲英國前「足球金童」貝克漢，日前接受英國「BBC Radio 4」電台節目《Desert Island Discs》訪問，自曝最近已低調跟嬌妻維多利亞「二度結婚」，同時坦承兩人結褵18年裡曾經犯錯，婚姻一度艱難，是對老婆、孩子的愛與責任，才讓貝克漢一家走到現在，他勇於認錯的作為，受到粉絲肯定，說他是真正的男子漢。
事實上，貝克漢過去確實如他自己所說的，在婚姻中做了許多錯事，多次被爆偷腥，然明星老婆維多利亞總是選擇原諒，於是兩人通過了重重考驗，才有今天這1家6口幸福的模樣，貝克漢受訪新聞曝光後，維多利亞昨天在IG上po出老爸被孩子們簇擁淹沒的幸福家庭照，寫下：「我想他們愛你，我們愛你」，更標註了「大衛貝克漢與維多利亞貝克漢(VB)」，用親情、愛情與一句簡單的話語「覆蓋這一回合」，不必多說，就知道彼此的心意。
(中時電子報)
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