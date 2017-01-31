福興宮抽到中上國運籤 凶中帶吉
供奉「太平媽」的西螺福興宮大年初三深夜十一點抽出國運籤，今年擲茭十六次獲得第五十首籤詩「佛前發誓無異心，且看前途得好音；此物原來本是鐵，也能變化得成金。」
熟悉民俗事務的西螺鎮民李寶全說，國家政事阻礙重重，要靠主政者努力溝通，需有堅定的決心與毅力，才有機會使事情好轉，此籤是凶中帶吉的中上籤。
二崙鄉旭光國小校長黃振崇表示，這籤他也抽過，如願考進台北師範學院，開啟不一樣的人生。不過待抽問事，除非有授權黃紙上秉文書，才會有靈驗力。
黃振崇說，此籤重點在心、音、鐵、金，看國運的話，島內紛爭不斷如何成金？兩岸交流遇險阻如何得好音？
黃振崇表示，看解籤就可以了解，功名婚姻都難成，對應在台灣人事上，就業機會不足，少子化益形嚴重。
(中時)
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