蔡總統：雞年通機捷 等待很值得

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總統蔡英文今天親自體驗機場捷運，她稍後透過臉書貼文指出，「雞年通機捷，等待很值得」。

機場捷運將在2月2日（大年初六）試營運、3月2日正式通車，蔡總統今天上午搭乘機場捷運，親自體驗交通的便利性。

蔡總統下午透過社群網站臉書（facebook）貼文指出，「快了！雞年通機捷，等待很值得」。大年初四，她來看看機場捷運通車前的準備，也坐捷運到中壢，跟鄉親拜年問好。1060131

(中央社)