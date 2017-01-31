全台最早媽祖繞境 新社九庄媽起駕

台中市長林佳龍至新社區「畚箕湖庄」為九庄媽鑾轎護駕。（王文吉攝）

立委江啟臣（左起）、九庄媽爐主江吉慶、市長林佳龍、市府客委會主委劉宏基等人焚香祈求九庄媽庇佑新的一年國泰民安。（王文吉攝）

台中市長林佳龍（中）恭迎九庄媽至爐主府江吉慶家中入壇安座。（王文吉攝）

全台最早媽祖繞境開跑！台中市新社區九庄媽鑾轎於大年初四清晨自爐主府起駕，在盛大的陣頭簇擁下，浩浩蕩蕩出巡遊庄，市長林佳龍到場恭迎聖駕進壇安座，祈求九庄媽保佑信眾身體健康、事業興旺，也祈望新的一年國泰民安、市政進步。

九庄媽遶境今日凌晨5時起轎，由輪值庄頭「畚箕湖庄」開先鋒，帶領友庄陣頭恭迎鑾轎，大批信眾持香隨行，進行遊庄盛事，上午10時40分市長林佳龍到場護轎，並恭迎九庄媽入壇安座，市府客委會主委劉宏基、新社區長劉孟富、立委江啟臣、市議員蔡成圭、蘇慶雲等人也到場參加。

林佳龍表示，台中是媽祖文化最興盛的地方，全市每一間媽祖廟都有其特色，尤其新社九庄媽由「爐主」輪流請至家中奉祀，形成「有神無廟」祭祀圈，為新社特殊的宗教文化，祂也是全台每年第一個遶境的媽祖，有「台灣第一媽」的稱號。

新社九庄媽香火起祀於清乾隆40年間，自道光13年起，媽祖輪流駐蹕「爐主」家中奉祀，並年年更換輪值村庄；每年爐主家擲筊，自春節初三至初七間擇定一日，舉辦媽祖遊庄繞境、八庄吃一庄活動。

(中時)