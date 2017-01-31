樂壞北約 俄米格-35神機懷驚天祕密
在官方媒體的強力宣傳下，俄羅斯軍武發展專案總是顯得神猛無比，但事實未必如此，而最近成為各方焦點的米格-35（MiG-35）戰機，就是活生生的例子。
《國家利益》（The National Interest）網指出，米格-35並非莫斯科所說的先進戰機，而是米格-29KR（MiG-29KR）航母艦載機的升級版陸基戰鬥機。也因此，印度會在2011年棄米格-35，轉而選擇法國達梭（Dassault）飛機公司的「疾風」（Rafale） 戰機。
一名俄羅斯業界消息人士指出，儘管俄羅斯擁有相關技術，但基於採購的成本考量，它既沒有推力轉向器，也沒有「主動電子掃瞄陣列雷達」（Active electronically scanned array radar）。
然而，如果新戰機真的只是米格-29KR新瓶裝舊酒版，那俄羅斯總統普丁又何必大費周章，為它舉行視訊會議呢？答案很簡單，就是為了──行銷。
而整個米格-35專案只有一個目標，那便是讓俄羅斯米格飛機製造集團（RSK MiG）繼續有生意可做。其實這有前例可循，像蘇愷（Sukhoi）蘇-30M2（Su-30M2）專案，也只是為了維持阿穆爾河畔共青城飛機生產聯合體（KnAAPO）的營運。
(中時電子報)
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