日本經濟成長率預估 日銀：上調為1.5％
日本銀行今（31）日召開貨幣政策會議，調升2017年度經濟成長率預估，將從1.3%上調至1.5%，物價上漲率則維持此前的1.5%。此按兵不動的決議，主要是因為海外經濟復甦，及日圓貶值帶動出口和生產好轉，市場對日銀的按兵不動並不意外。
根據共同社報導，日銀(央行) 評估日本經濟現狀，仍同此前為「持續呈現溫和復甦態勢」。日銀表示，物價上漲的趨勢沒有改變，會議以多數贊成維持現行貨幣寬鬆政策，短期利率目標為負0.1%、長期利率目標則為0%左右。央行還決定將3月底到期的「貸款支援基金制度」延長1年。
美國川普政府提出大規模基建投資及減稅，預料將促進美國經濟成長，使得日圓貶值、股市上漲，帶動日本經濟。不過，川普標舉旗幟鮮明的保護主義政策，也可能導致全球經濟萎縮，經濟前景不明。
NatWest Markets策略師指出，「日銀按兵不動不出意料，全球風險情緒與Fed本周例會，將成為持續驅動日圓、美元走勢的因素。
台北時間周四凌晨3時，美國聯準會（Fed）預定宣布最新決策。
(中時電子報)
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