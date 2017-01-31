6旬婦撫養4孫 暖警協助過好年

永和警分局關懷弱勢民眾。（葉書宏翻攝）

65歲楊姓婦人兒子離家、媳婦到外地工作，獨自撫養4名未成年孫子，新北市永和警分局秀朗派出所警員曾一峻、蔡明儒得知，適逢春節假期，主動前往住家探視並致贈白米。另外，警方亦協助楊婦申請永和區公所補助及物資，讓她們可以過個好年。

(中時)