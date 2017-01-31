中華隊投手安排 郭總：去澳洲找先發
過完農曆春節，中華隊今天(31日)在台中恢復練習，備戰3月開打的世界棒球經典賽，預計在2月4日啓程前往澳洲移地訓練，並進行5場練習賽，總教練郭泰源將在過程中觀察投手狀況，屆時投手定位和安排才會更明朗。
經典賽因有投球數限制，中華隊首輪的3場賽事，預計都要備妥「雙先發」，預期的人選包括旅日郭俊麟、陳冠宇、宋家豪、旅美江少慶，以及中職球員潘威倫、倪福德等6大先發，但對於投手安排，郭總都還未鬆口，僅表示還要繼續觀察球員狀況。
除了不參與澳洲移訓的宋家豪，以及還未確定報到時間的江少慶，其餘28人名單中的球員，加上業餘球員、捕手方克偉等32人都將參與2月4日至16日在澳洲進行的移地訓練，並與澳洲職棒布里斯本俠盜隊進行5場交手，郭總笑說：「要去澳洲找先發。」
守備方面，中華隊28人名單中只見王勝偉一名專職游擊手，陳鏞基前年球季以游擊手為主，但去年僅以游擊手身份出賽1場，但郭總表示，陳鏞基守游擊也沒問題，游擊大關預計就交給這兩人，林智勝將以二壘為主，一壘也可以守，但不會回到游擊大關。
(中時電子報)
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