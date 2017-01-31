官反川普 葉毓蘭：台灣就缺有風骨的官

台灣總統蔡英文與美國總統川普。(合成資料照)

美國總統川普日前簽署新行政命令，禁止7個穆斯林國家公民入境美國，引起全球關注。美國代理司法部長葉慈（Sally Yates）因不服命令遭革職，隨後再開鍘移民暨海關執法局代局長拉格斯戴爾（Daniel Ragsdale）。前警大教授葉毓蘭感觸良多表示美國官員挺身反違憲的川普，對比之下，臺灣就缺有風骨的官員挺身而出，撥亂反正。

川普上周五簽署，在未來90天內，禁止來自敘利亞、伊朗、伊拉克、葉門、索馬利亞，蘇丹及利比亞等7個穆斯林國家的民眾入境。葉慈公開表示，命令不合法。隨後便遭開除，據CNN報導，她被革職的原因為「拒絕執行旨在保護美國公民的法令」。白宮發佈的聲明指出，葉慈「背叛了司法部」。

葉毓蘭有感而發於臉書發文表示「美國總統川普在做出違反憲法與人權，歧視穆斯林的行政命令後，聯邦法官、司法部長、移民海關局長先後挺身而出護憲、不惜一切代價，彰顯美國價值，証明即使在人民選出一個德不配位的混帳東西當領導人，國家不致於解體，還有人敢以項上人頭和頂上烏紗帽與強權抗衡。」

美國現況對比台灣，葉毓蘭深刻認為「臺灣這幾個月來的亂象，就缺有風骨的官員挺身而出，撥亂反正。」網友則留言「台灣的官員只想保有自己的職務！」

(中時電子報)