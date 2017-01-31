春節期間 中和警平安袋助弱勢
新北市政府今年春節期間再度備妥「足安心，平安袋」，針對轄內弱勢族群或個人發生變故，如失業、傷病、積欠債務、無力負擔餐食費用、無親友資助、其他等之對象發放，內有白米、麵條、罐頭、泡麵、麥片等食品，員警也可緊急協助民眾採買嬰兒奶粉、棉被、禦寒外套等民生物資。
中和警分局長陳銘宗表示，警察工作1年365天，1天24小時，從來沒有休息，新春期間更不打烊，工作項目包山包海，對弱勢團體雪中送炭也是工作的一環，社會角落有許多不足為外人道、不願求助親友的民眾需要幫忙，透過「足安心 平安袋」傳達人道精神，對人服務與關懷。
(中時)
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