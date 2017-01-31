高捷初三運量36.5萬人次 打破春節紀錄

高雄捷運大年初三總運量36.5萬人次，創下歷年第3高。（高捷公司提供）

高雄捷運大年初三單日全線總運量36萬5539人次，打破2013年初三32.5萬人次，刷新高捷營運至今，春節單日最高運量紀錄，今天年初四仍放假，出遊民眾一樣多。高捷表示，年初三總運量36.5萬人次已是歷年單日運量第3高。

高捷公司公共事務處長石耀誠表示，春節大年初一至初三，平均運量最高的前3站是左營站2.7萬人次、草衙站2.6萬人次，鹽埕埔站2萬人次，其中最令人意外也最開心的是鹽埕埔站異軍突起，人次比往年多出7000至1萬人次。

(中時)