年初四台南2車禍 2人重傷

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今天是大年初四，台南發生 2 起車禍，1 男 1 女分受重傷，送醫急救，車禍原因有待調查。

台南市東西向快速道路學甲交流道上午發生 1 起自小客自撞事故，女性駕駛送醫時無生命跡象。警方初步調查，這名女駕駛下交流道時，不明原因自撞。

台南市西門路上午也發生 1 起車禍，1 輛自小客疑失控撞上分隔島路燈燈桿，男性駕駛昏迷，被消防人員拉出車外，送醫急救。1060131

(中央社)