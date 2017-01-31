舒淇爆懷孕 任賢齊怕被套話驚問：她承認了？

舒淇閃婚和被疑懷孕，好友任賢齊都成為大家追問對象。（圖／達志影像）

舒淇近來穿著都較寬鬆，引外界猜測是否有孕。（圖／中時資料照）

舒淇和馮德倫去年閃婚後，肚皮的動靜一直是大家關注焦點，繼陶晶瑩在金馬獎上開玩笑爆料舒淇懷孕後，近日又因她衣著寬鬆，引來外界猜測是否有孕，而好友任賢齊近日被問及此事，還沒回答就先反問媒體：「她承認了嗎？還是你們想套我話？」

舒淇日前出席新片《健忘村》宣傳活動，以及和老公馮德倫手牽手在香港逛街時，都因穿著寬鬆又腳踩平底鞋，遭疑懷有身孕，雖然她本人已否認此傳聞，但外界還是熱議不斷。而身為舒淇多年好友的任賢齊，近日在美巡演受訪時，當然不免又被問到對方的「孕事」，但他態度卻相當謹慎，反問：「她承認了嗎？還是你們想套我話？哈哈，我不會中計」，口風相當緊。

(中時電子報)