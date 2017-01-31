農曆春節 中和警設機動派出所服務

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中和警分局設置機動派出所。（葉書宏翻攝）

適逢農曆春節，新北市中和警分局為讓民眾更便利，利用春節前夕民眾採買年貨的消費商場、金融機構周邊、寺廟及觀光人潮聚集地點，首次由「機動派出所」配備「一處受理全程服務到底」的設備，讓警察服務更貼近民眾。

中和警分局分局長陳銘宗表示，藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各項治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導，此次的服務是由「機動派出所」配備手提電腦、列印機等相關設備及器材，直接服務現場民眾並可受理各類案件與其他服務，為民眾節省往返派出所時間。

「機動派出所」機動設置地點計有：景新街383巷傳統市場、景平路大潤發、南勢角捷運站、景安捷運站、烘爐地土地公廟、興南夜市、廣濟宮、枋寮市場、永安市場捷運站、八二三紀念公園、民德活動中心、環球購物中心、遠東世紀科學園區、錦和公園、南山威力廣場等15個地點，為民眾服務。

(中時)