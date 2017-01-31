初四出遊車潮湧現 省道部分路段壅塞

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交通部公路總局今天說，大年初四下午，觀光地區及省道部分重要幹道因收假及出遊車潮繼續湧現，3處路段壅塞、12處車多，建議用路人多利用大眾運輸工具，避開車潮。

交通部公路總局提醒民眾，觀光地區及省道部分重要幹道因收假及出遊車潮繼續湧現。省道部分路段有壅塞及車多情況；如果要自行開車，請參考公路總局省道即時路況資訊系統、CMS、警廣等資訊，以免耽誤行程。

交通部公路總局指出，截至今天下午3時30分，有3路段壅塞，包括，台2線（東向）14K-17.5K（竹圍往淡水）及台2線（西向）103.5K-101K（福隆遊客中心)；台9線礁溪市區北上國5交流道路段及蘇花公路141K-156K南澳路段；台62線（西向）2.5K-0K瑪東往大武崙。

至於車多路段則為：

一、台1線銜接台26線北上楓港路段（蔡總統古厝附近）。

二、台2線(西向)47K-43K(野柳往金山)及台2線（西向)53.5K-56.5K(澳底往大武崙方向)。

三、台3線（北向）41K-40K（北往武陵橋至大溪老街）。

四、台3乙線（南向）6K-7.5K（十一份往大坪）。

五、台4線（雙向）27K-29K（大溪老街）及台4線（雙向）37K-39K（溪州大橋往石門大坪）。

六、台7線（雙向）0K-1K（大溪老街）。

七、台9線蘇花公路蘇澳、東澳及崇德路段。

八、台14甲線7K~32K清境至合歡山路段。

九、台19線70K+214北港媽祖廟附近。

十、台21線/台21甲線日月潭周邊路段。

十一、台66線（東向）26.1K-27K（平鎮往國三匝道）。

十二、台72線接台3線126K+100路口（大湖地區）。

公路總局說，因應春節連續假期外出民眾乘車疏運需求，協調客運業者視人潮機動增班；自1月26日起至今天12時止，西部國道客運共計行駛5萬8048班次，疏運115萬5169人；國道5號客運路線共計行駛9305班次，疏運15萬6305人。1060131

(中央社)