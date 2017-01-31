買客嫌號碼差 彩券行吸收竟中百萬

春節期間大樂透加開「春節大紅包」，整體買氣大增，刮刮樂更是受到民眾歡迎。(本報資料照片)

春節期間，許多人會買彩券、刮刮樂試試手氣，不過能不能中獎似乎真的是天注定的，有位民眾在彩券行用電腦選號買了大樂透，覺得號碼不好將彩券退給老闆，老闆自行吸收這張彩券，竟開出了百萬大獎。

為了搶春節紅包財，台彩自除夕夜開始推出春節大紅包活動，每期開出額外10個號碼，只要對中其中6個號碼就可以與同中一組數字的買家均分百萬獎金。

士林飛來發彩券行有位民眾花2000元買大樂透，卻嫌號碼不好，彩券行老闆自行吸收幾張彩券，沒想到卻中了春節大紅包的獎項，與另一注得獎者共分百萬獎金，稅後還能領到40萬元。

春節大紅包活動從除夕到初二3天，共開出630組得獎號碼，不過因為並不是每組號碼都有得獎者，所以到初六為止還會繼續開出春節大紅包，有興趣的民眾可以好好把握。

(中時電子報)