年後甩油大作戰 汐止辦證借書送泳券
年後閱讀收心兼甩油！新北市立圖書館汐止分館與汐止國民運動中心合作，民眾只要明天在汐止國民運動中心辦證借書，就可免費兌換1張游泳券。
年後想要輕鬆甩油，新北市立圖書館助大家一臂之力，汐止分館與淡水分館特別精選「運動／減重／健身」相關養生保健書籍，於汐止與淡水國民運動中心提供讀者借閱。
新北市立圖書館汐止分館主任李文田表示，民眾只要在明天下午1時30分到下午4時，前往汐止國民運動中心圖書館臨時服務櫃台借書3本以上，前50名就免費贈送1張汐止國民運動中心游泳券。
另外，淡水國民運動中心也推出「超給力抽抽樂」活動，從明天上午10時到下午3時，民眾在行動書車辦證或借5本書，就可享運動用品滿千折百、課程百元抵用券、及「大於咖啡」折價券等優惠，讓大家健康甩油又省荷包。1060131
(中央社)
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