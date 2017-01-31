春節驚魂 澎湖吸毒男持刀槍揮舞

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(中央社澎湖縣31日電)春節假期澎湖一名吸毒男子，毒性發作，持刀槍在鄉道上揮舞，所幸虛驚一場，馬公警方依法送辦。

警方調查，澎湖一名男子，在大年初三，駕車持刀槍在湖西西溪和鼎灣等鄉道上，見路過車輛檔車揮舞，嚇壞路過的駕駛人，警方獲報，展開偵辦。

馬公分局今天循線傳訊歐姓男子到案，坦承不諱，並取出一把柴刀和一把玩具槍，依法查扣。1060131

(中央社)