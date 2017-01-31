以為被通緝 街頭狂飆自撞GG了

我要評比

張嫌駕駛的自小客車。（葉書宏翻攝）

張嫌有毒品前科，以為被通緝，街頭狂飆自撞。(葉書宏翻攝)

45歲張姓男子30日晚間10時許，駕駛自小客車行經新北市三重區溪尾街與自強路口，張嫌闖紅燈、逆向行駛，新北市保大第一中隊巡邏員警上前攔查，張卻加速逃逸一路狂飆、蛇行，最後在仁愛街、仁忠街口自撞路邊機車，當場遭逮。張嫌辯稱，以為自己遭通緝，才會加速逃逸。

警方調查，張嫌有毒品前科，在隨身包包內查獲3顆半的FM2，為醫師所開之處方用藥，因心虛逃逸最後自撞3輛機車才停止，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)