南鯤鯓、鎮瀾宮國運籤皆不佳 李富城：台灣向下沉淪

李富城臉書全文。

南鯤鯓代天府於大年初一(28日)抽出2017年國運籤為下下籤，而今大甲鎮瀾宮又抽出「李世民遊地府」的中籤。對此，資深氣象主播李富城則稱絕非偶然，「台灣向下沉淪」。

曾抽出「武則天坐天」國運籤的南鯤鯓代天府，初一時抽出「聞仲西征遇十絕陣後逃」的下下籤，內容顯示今年國運充滿挑戰和艱困。不料今日大甲鎮瀾宮又抽出「李世民遊地府」的中籤，解籤人員雖稱是「凶中帶吉」，但仍坦言2017年為較波折變化的一年。

李富城則於臉書發文指出，南部下下籤、中部更糟，認為籤詩「絕非偶然」，他稱「台灣向下沉淪，美國出賣台灣」，更指出若想安渡2017年「就必須守住92共識」，要國人自求多福。

(中時電子報)