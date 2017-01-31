新光三越廚房起火 無人員受傷受困

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新光三越地下1樓美食街廚房，疑似煮食不慎發生火災，燃燒面積約10平方公尺。(郭芝函翻攝)

新竹市中華路知名百貨新光三越，今下午傳出火警，後方陣陣白煙直竄天際，警消獲報派遣三民、竹光、中山車組出動，拉起水線進行灌救，消防人員表示，現場為地下1樓美食街廚房，由於疏散過程，濃煙過多，1名民眾被煙燻到，身體感到微恙，不過無生命危險。

消防局指出，今下午4時43分，新光三越地下1樓美食街廚房，疑似煮食不慎發生火災，人員獲報陸續派遣12車、警消義消共96人前往搶救，並請台電人員斷電，下午5時火勢熄滅，燃燒面積約10平方公尺，無延燒之虞。

疏散過程中由於濃煙過多，有1名民眾嗆到感到不適，所幸生命跡象穩定無大礙，現場也沒有人員受困，消防局說，詳細起火原因待火災調查科釐清。

(中時)