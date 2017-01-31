新光三越廚房起火 無人員受傷受困
新竹市中華路知名百貨新光三越，今下午傳出火警，後方陣陣白煙直竄天際，警消獲報派遣三民、竹光、中山車組出動，拉起水線進行灌救，消防人員表示，現場為地下1樓美食街廚房，由於疏散過程，濃煙過多，1名民眾被煙燻到，身體感到微恙，不過無生命危險。
消防局指出，今下午4時43分，新光三越地下1樓美食街廚房，疑似煮食不慎發生火災，人員獲報陸續派遣12車、警消義消共96人前往搶救，並請台電人員斷電，下午5時火勢熄滅，燃燒面積約10平方公尺，無延燒之虞。
疏散過程中由於濃煙過多，有1名民眾嗆到感到不適，所幸生命跡象穩定無大礙，現場也沒有人員受困，消防局說，詳細起火原因待火災調查科釐清。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。