WTA台灣賽》阿格西、費爸當偶像 史維托琳娜闖次輪
挾著WTA台灣賽單打頭號種子氣勢，烏克蘭女將史維托琳娜(Elina Svitolina)31日花不到58分鐘，6比0、6比3輕鬆掃落去年台北海碩女網冠軍羅蒂娜(Evgeniya Rodina)挺進次輪。
史維托琳娜開賽打得強勢，首盤就直落6局賞給羅蒂娜貝果，羅蒂娜直到次盤第4局才保住發球局，但史維托琳娜仍主宰戰局帶走勝利，「比賽節奏是我自己所預期的，初次到台灣，看到場邊有球迷拿著我的板子非常開心，也很期待接下來的賽事。」
年僅22歲，史維托琳娜今年1月世界排名來到生涯最佳13，也是烏克蘭女將史上最佳，她的網球生涯啟蒙者不少，包括網壇傳奇阿格西、美國女將小威廉絲以及才在澳網捧起生涯第18冠的「瑞士特快車」費德勒，「費爸」與西班牙「蠻牛」納達爾澳網5盤經典冠軍戰役，她自然沒錯過。
史維托琳娜說，「兩位名將都是我相當欽佩的球員，很難抉擇要去支持哪一邊，但兩人的精彩對決的確令人嘆為觀止。」
史維托琳娜右手還有兩個刺青，她去年才在右手掌邊刺上拉丁文「Carpe diem」(seize the day)，「Carpe diem」出自羅馬詩人賀拉斯(Quintus Horatius Flaccus)著作，史維托琳娜說，「刺上這個就是希望自己把握當下，珍惜每一刻。」
(中時電子報)
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