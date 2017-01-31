中華隊赴澳移訓 林晨樺重逢前東家

中華隊投手倪福德（左）、林晨樺（右）。（葉姵妤攝）

經典賽中華隊將在2月4日赴澳洲進行為期近2周的移地訓練，期間將與澳洲職棒布里斯本俠盜隊進行5場比賽，這也讓曾經赴澳職打了3個月的富邦悍將投手林晨樺有機會和過去的隊友重逢，他透露，當地隊友們得知消息後已傳訊息給他，也希望有機會能一起聚聚。

在義大球團(富邦前身)的安排下，林晨樺曾在2014年季後赴澳職布里斯本俠盜隊打拚，3個月的時間和隊友培養出不錯的感情，林晨樺透露，回到台灣後一直有想說要再回去旅遊、找隊友敘舊，但還沒成行，反倒先因為中華隊移訓有機會再見到「老東家」，林晨樺也很驚喜。

因澳職球員流動率高，林晨樺當時的隊友僅3至4人還留在球隊中，但得知林晨樺將與中華隊一同到當地比賽，隊友特地傳訊息給他，林晨樺說：「這次中華隊住的地方離市區大概1小時車程，但也有隊友住附近，如果有機會的話，希望能去隊友家作客一下。」

不只隊友，林晨樺提到，球隊老闆和教練也都很好，「老闆很喜歡吃烤鴨，之前常常會帶我們去吃。」這次有機會和俠盜隊交手，他也期待能和隊職員們寒暄幾句。

(中時電子報)