寧波又出遊客意外 排隊突然暈倒不治
中國大陸浙江省寧波市一家遊樂園內，一名女子今天在排隊時突然身體不適昏倒在地，送醫一個多小時後不治身亡。
大陸春節期間遊樂區人潮多，許多設施和景點都必須排隊。
都市快報報導，浙江寧波的方特東方神畫主題遊樂園內，一名20多歲的女遊客在叢林飛龍（雲霄飛車）排隊區排隊時突感身體不適，根據其他遊客拍下的照片，當時旁邊的牌子上寫著「排隊時間約1.5小時」。
女遊客送醫急救，一個多小時後宣告不治。
園方表示，遊客死亡的原因還在調查中。
寧波日前才因為動物園老虎咬死遊客引發熱議，如今又發生遊客意外。1060131
(中央社)
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