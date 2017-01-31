安徽光棍村的故事 5兄弟4人未婚

中國大陸安徽岳西縣青天鄉老鴨村被稱為「光棍村」，原因是村裡女性自90年代大規模跑到城市打工，村裡男性一旦錯過最好機會，就會錯過一輩子。

大陸澎湃新聞微博今天報導，老鴨村只有1600多人，但30至55歲的未婚男性有112人。老鴨村的男女出生性別比為113.5。

報導說，由於村裡的女性自1990年代大規模至城市打工，而且約有6成的女性是嫁到村外，這導致村裡的男性婚姻之路備極艱難。

汪姓5兄弟裡至今仍有4人未婚。二哥、56歲的汪誠志稱自己還是處子之身。

汪誠志說，1989年前，自己走南闖北，去過安慶、北京等地。「十幾個姑娘追著我跑，我那時候的條件不錯」。後來他罹患慢性肺病，返回老鴨村後，與婚姻之路愈來愈遠，連五弟汪誠興在家多年都沒有找到對象。

大陸學者分析說，現在大陸農村40至50歲左右的「光棍」，主要是因為貧窮和人口流動導致。

1990年代起，大規模農村女性跑到城市打工，多半不願意再回到農村來，導致農村條件差的男性找不到女人。對於一些農村的男人來說，錯過了最好的機會，就錯過了一輩子。1060131

(中央社)