莒光號調車出軌 台鐵完成搶修並復軌

我要評比

台鐵704次莒光號今天中午12時17分預備由台東開往新左營站於洗車線調車時，發生電源車4軸出軌，出庫路線無法通行。台鐵說，經過搶修，出軌路段已經在傍晚5時20分恢復正常。

台鐵指出，台鐵704次莒光號列車中午在洗車線調車，車廂出軌，導致入出庫路線無法通行。

台鐵原本預計傍晚6時30分搶修完成，由於搶修完成時間比預期的早，出軌路段已經在傍晚5時20分恢復正常。

台鐵指出，因為這起事件，受影響的有4個車次，包括，704車次延誤24分鐘、5672車次延誤19分鐘、5232車次延誤16分鐘、418車次延誤15分鐘，受影響旅客860人；由於延誤未超過45分鐘，所以沒有退費的問題。1060131

(中央社)