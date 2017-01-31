男攀中央山脈南三段 疑消化道出血求救

林姓男子與家人共5人攀登中央山脈南三段，疑因消化道出血，導致血便、身體不適難以行走，一行人停留紅崖山等候救援。

南投縣政府消防局今天下午3時5分接獲報案指出，一名58歲林姓男子與家人攀登中央山脈南三段，疑因消化道出血，導致血便2天，身體非常不適、難以行走，林男一行5人卡在天南可蘭山附近的紅崖山南方600公尺處進退不得，撥打衛星電話請求救援。

南投縣消防局獲報，聯繫內政部空中勤務總隊派遣直升機救援，一方面同步組織搜救隊準備入山，由於山區天候狀況不佳，直升機無法起飛，接獲任務的空勤總隊第二大隊第三隊先整備機務，待明天清晨若天候好轉，就可飛往紅崖山執行任務。

另一方面，南投縣消防局派遣信義消防分隊協同義消組織搜救隊，傍晚6時在信義鄉郡大林道入口處集結，準備入山搜救。林男等人位於紅崖山，距離郡大林道入口處步行約需5天到6天。1060131

(中央社)