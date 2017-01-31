三亞又現天價房 一晚50萬元

我要評比

雖然大陸官方三令五申要合理房價，但海南三亞仍出現一晚約新台幣50萬元天價旅館房價。每逢春節，溫暖而空氣品質好的南方城市如海南三亞、廣東珠海、福建廈門等地倍受大陸民眾青睞，三亞尤其火爆。

資料顯示，三亞酒店成為春節期間預訂榜首，尤其是高星級酒店，預訂非常緊張。春節期間的三亞酒店價格比平時上漲了4、5倍，最貴的甚至開價10萬元人民幣一晚。

(旺報)