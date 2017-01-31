川普祭入境禁令 亞股下挫美金走貶

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美國總統川普（Donald Trump）下令禁止多國人民入境美國，此舉讓投資人清楚認知到，他在選戰中提出的爭議政見都是來真的，亞洲股市今天持續下挫。

路透社報導，川普簽署行政命令，明確禁止敘利亞難民入境美國，並暫時限制7個穆斯林國家人民前往美國旅遊，引發大規模抗議活動，全球股市昨天出現6週來的最大跌幅。

根據法新社，川普爭議的移民政策引發批評，市場對川普任內影響全球經濟的擔憂升高，亞洲股市今天再度下挫。

美元兌日圓匯率今天在東京匯市跌至113.44日圓，較紐約匯市的113.81日圓更低，也遠低於27日的115.06日圓。

日股日經225指數收盤暴跌1.69%，或327.51點，來到19041.34點。東證一部指數收盤跌1.43%，或22.10點，來到1521.67點。

澳股則下跌0.7%，韓股跌0.8%，新加坡、紐西蘭、菲律賓與馬來西亞也都大幅劇跌。

香港與中國大陸股市逢農曆春節假期休市。（譯者：中央社廖禹揚）1060131

(中央社)